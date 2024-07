Ennesimo guasto all'impianto Bresciana: la distribuzione dell'acqua a Trapani diventa un incubo

Un’estate da incubo per Trapani: rubinetti a secco per l’ennesimo guasto, questa volta elettrico, cittadini infuriati e un sindaco, Giacomo Tranchida, che non le manda a dire. La zona di Trapani Nuova è al quarto giorno senza acqua, e lo sarà fino a domani. Forse. Il blocco dell’approvvigionamento idrico è dovuto ad un guasto elettrico: a saltare lunedì sera è stata la linea a Baglio d’Inferno, che ha provocato l’entrata in blocco delle pompe di sollevamento dei pozzi di Bresciana le quali, pertanto, non sono ripartite. Questo non ha consentito il riempimento dei serbatoi a San Giovannello, lasciando buona parte della città senza una goccia d’acqua. A nulla è valso l’intervento tempestivo sul posto di tecnici comunali e imprese specializzate per risolvere il problema in poche ore, pur di garantire il ritorno dell’erogazione idrica.

Questo problema è solo l’ultimo che vivono cittadini e turisti in questa torrida estate, con animi tanto infiammati che in molti si sono recati in massa a Palazzo Cavarretta per assistere dallo spazio riservato all’ultimo Consiglio comunale. Tra loro molti del centro storico a cui l’acqua non arrivava da oltre 10 giorni, e alcuni proprietari di strutture ricettive che in meno di 2 mesi hanno speso oltre 1000 euro in rifornimenti con autobotti. Ma erano presenti pure i turisti che hanno raccontato di essersi dovuti lavare con le bottiglie d’acqua. Una seduta incentrata sull’emergenza idrica e che si è trasformata in un acceso scontro tra il sindaco Giacomo Tranchida e i cittadini. Ad animare gli animi, il gesto simbolico del consigliere comunale Giuseppe Guaiana, di Amo Trapani, che ha portato in aula un bidone vuoto, a rappresentare plasticamente la frustrazione e la rabbia dei cittadini, costretti a convivere con una crisi idrica che sembra non avere fine. Il consigliere Maurizio Miceli, di Fratelli d’Italia, ha poi suggerito di eliminare la tassa di soggiorno come ristoro per le spese che devono sostenere gli operatori del settore turistico per l’approvvigionamento idrico in sostituzione di quello comunale.