Incendio in un appartamento a Trapani, l'abitazione era disabitata

Un incendio è divampato in una abitazione di via Dell'Assunta, a Trapani. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e ambulanze del 118. Per fortuna la casa in preda alle fiamme, al momento del rogo, era disabitata e non vi era una persona anziana, come temuto in un primo momento.

I vigili del fuoco nell'appartamento hanno trovato una grande quantità di oggetti di ogni genere, sembra che l'uomo che vi abita sia un "accumulatore seriale".

Al momento non si conoscono le cause del rogo, di certo è stata esclusa una fuga di gas. Non si esclude che l'incendio possa essere doloso.