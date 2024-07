Castellammare del Golfo in lutto per l'improvvisa morte di Liborio Pedone: aveva 45 anni

Lutto a Castellammare del Golfo per la morte di Liborio Pedone, 45 anni, scomparso ieri a causa di una improvvisa e grave malattia. Lascia una bambina e la moglie, Anna Maria Amico. Bravissimo grafico e fumettista, Liborio Pedone per anni aveva gestito un'attività di grafica in città, e ora lavorava all'Università di Palermo. Il padre di Liborio, Nino Pedone, è stato sindaco di Castellammare del Golfo tra la fine degli anni '70 ed i primi anni '80. La comunità di Castellammare del Golfo in queste ore esprime profondo cordoglio per il grave lutto che ha colpito la famiglia. Domani, 3 luglio, alle 11, nella chiesa di Santa Rita a Castellammare del Golfo, saranno celebrati i funerali i funerali.

«Assunto in amministrazione nel gennaio 2024, Liborio aveva fin dai primi giorni intrapreso le attività assegnate con grande entusiasmo e partecipazione, dimostrando cortese garbo, affabilità, educazione e un forte spirito di collaborazione – ricordano i colleghi del Dipartimento STeBiCeF - Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche – Colpiti per la grave perdita, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e a coloro che lo hanno conosciuto a fondo unendoci al cordoglio e al ricordo di una cara persona che è venuta a mancare purtroppo troppo presto», scrive in un post l'università di Palermo.