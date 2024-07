Schianto a Custonaci tra un'auto e uno scooter: motociclista ricoverato in gravi condizioni

Ancora un incidente vicino a Custonaci. Nel pomeriggio, a Cornino, un'auto, una Mazda 3, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con uno scooter Yamaha Majesty. L'uomo in sella al due ruote è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, dal personale del 118, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani: le sue condizioni sono state giudicate serie. Danni ad entrambi i mezzi e traffico fortemente rallentato nella zona. Sono interventi anche i carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i rilievi ed iniziato le indagini.