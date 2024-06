Niente più venditori nelle spiagge di San Vito Lo Capo: arriva l'ordinanza del sindaco

A San Vito Lo Capo niente più ambulanti sulle spiagge. Con un'ordinanza il sindaco Francesco La Sala dice basta agli abusivi e regolamenta il commercio itinerante lungo le spiagge del comune durante l'estate. L'obiettivo, si legge nel documento, è quello di preservare la tranquillità e l'ordine pubblico nelle aree turistiche, e dunque niente vendita ambulante e nemmeno massaggiatori dalle spiagge più frequentate.

L'ordinanza specifica che fino al 30 settembre il commercio ambulante sarà proibito in aree come la spiaggia di Bue Marino e Zingaro, nonché lungo il lungomare fino alla riserva naturale di Monte Cofano.

Questa decisione segue le lamentele ricorrenti dei bagnanti e dei residenti riguardo al disturbo causato dagli ambulanti, che non permetterebbero i bagnanti di rilassarsi a dovere, spesso e volentieri. Per questo è stata rafforzata la sorveglianza per assicurare che le restrizioni siano rispettate, con l'impiego di controlli più stringenti e sanzioni per chi viola le norme. I venditori abusivi rischiano multe fino a 250 euro e la confisca dei beni venduti illegalmente.