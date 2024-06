La pallavolista marsalese morta sul quad a Malta: aperta un'inchiesta, spunta l'ipotesi di una corsa per vedere il tramonto

«E niente. Gli amici si sposano, convivono e mettono su famiglia. Io gioco alla play station, leggo un libro fantasy al giorno e salvo gli animali. Non esiste qualcosa di “giusto” che valga per tutti. Ognuno sia sereno a modo suo». È questo l’ultimo post con una foto di se stessa sorridente e scanzonata in attesa di una cerimonia, pubblicato su Facebook un paio di settimane fa. Oriana Bertolino, la 31enne giocatrice di pallavolo di Marsala, andata incontro sabato sera a quella che fonti della polizia maltese hanno definito «una morte atroce» precipitata in mare durante un’escursione in quad sulle scogliere di Wied il-Mielah (Valle del Sale, in maltese), un fiordo dalle pareti alte come palazzi di dieci piani, affacciato sul Canale di Sicilia, nel punto più a nord dell’isola di Gozo, da dove è normale vedere anche l’Etna nelle giornate limpide.

Oriana era venuta a Malta con un amico, concittadino, di 47 anni. Con lui aveva affrontato la gita in quad bike, finita con il salto in mare, dal quale l’uomo è riuscito a salvarsi. In un paesaggio desertico di rara bellezza, su terrazze sospese tra il blu del Mediterraneo e del cielo, raggiungibili solo a piedi e dove da millenni si raccoglie il sale, si può ammirare il tramonto con un panorama dominato dallo spettacolare arco di roccia divenuto popolare dopo il crollo della iconica Finestra Azzurra nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2017, abbattuto dalla natura che lo aveva creato.