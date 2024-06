A Trapani cambia la turnazione dell'acqua a causa della crisi idrica

«Cambia turnazione acqua a causa dell’emergenza siccità in Sicilia che comincia a mostrare gravi criticità anche nel trapanese e nella città capoluogo. Siciliacque da mesi non assicura dotazioni idriche a Trapani che nello scorso anno arrivavano quasi a 100 litri al secondo. Oggi la città deve pertanto provare ad essere autosufficiente rispetto anche al calo delle sorgenti nonché garantire l approvvigionamento al comune di Misiliscemi nonché a vigili del fuoco, aereonautica, esercito, capitaneria di porto ed a tutti gli enti e uffici centrali della pubblica amministrazione». Lo afferma Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani.

«A questo si somma il raddoppio della popolazione estiva grazie ai flussi turistici. Rispetto a ciò occorre far fronte anche a delle criticità strutturali insistenti nel centro storico con abitazioni (moltissime trasformate in B&b) prive di sufficienti contenitori di accumulo e dunque dipendenti dalla costanza di erogazione seppur a giornate alterne. - aggiunge -. Gioco forza nelle more dell’auspicato positivo esito sul potenziamento delle azioni di prelievo dai pozzi comunali, occorre modificare turni di distribuzione e pertanto nella giornata di domani - 1 luglio 2024 - non verrà distribuita acqua per consentire un accumulo sufficiente a garantire l’approvvigionamento il 2 luglio a tutte le utenze del centro storico ed a seguire, previa verifica, il 3 luglio su Trapani nuova . Il turno di distribuzione subirà il seguente calendario: lunedì accumulo, martedì distribuzione centro storico. In base agli arrivi da Bresciana ( stiamo intervenendo sul ripristino di altri 5 pozzi ) martedì sarà promulgato un comunicato sulla distribuzione nella zona Trapani nuova».