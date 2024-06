Trapani in lacrime per la scomparsa del dj e vocalist Aldo Papa: «Ora fai ballare tutti lassù»

Ha fatto ballare tutta la provincia di Trapani e in tantissimi in queste ore lo ricordano come «il dj che ha fatto la storia nel territorio». Aldo Papa è morto a 62 anni stroncato da un infarto, una notizia che ha profondamente colpito tutti coloro che lo avevano seguito in radio e in lungo e largo nei locali notturni. D'altronde è stato uno dei primi vocalist del Trapanese: appassionato di musica sin da piccolo, aveva cominciato a cantare a sedici anni e a suonare la batteria, frequentando subito ambienti musicali e radiofonici che lo avevano reso celebre e molto apprezzato. Tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi sui social, accompagnati da aneddoti e fotografie che lo ritraggono con le sue inseparabili cuffie e il microfono. «Un dispiacere immenso e difficilmente elaborabile. Il mio amico Aldo Papa non c’è più - scrive Alessio -. Ci siamo sempre stati simpatici, uniti dalla passione per ogni genere di musica. Non scorderò mai il Noise dove ti conobbi immediatamente appena arrivato, insieme a tutti quelli che sono tuttora fra gli amici più cari che ho nella bella Trapani. E non dimentico che fosti il primo ad aiutarmi a trovare degli ingaggi quando decisi di trasferirmi nella vostra città. Di solito, il primo gennaio di ogni anno, era praticamente impossibile che uno non si imbattesse nell’altro, alle 3 del mattino, dopo aver lavorato a qualche veglione, alla ricerca di arancine roventi appena sfornate. Mi mancherai assai».

Nel settore sono in tanti ad avere condiviso con Papa serate in cui si univano lavoro e divertimento: «Una notizia bruttissima da accettare - scrive Cristian -. Il mio amico e maestro Aldo Papa non c'è più, il dj che ha fatto la storia di Trapani, con il suo carattere particolare. Ti avevo promesso che a fine settembre ti avrei chiamato per un matrimonio da fare insieme, ma mi hai fatto questo ultimo scherzo. Adesso, sicuramente, la tua musica farà ballare tutti lassù». E ancora: «Aldo Papa non ci sono parole. La telefonata di questa mattina è stata devastante. Ci siamo visti fino a due domeniche fa. E adesso non ci sei più. Carissimo amico mio vola più in alto che puoi. Rip in pace, sono sicuro che farai ballare tutti lassù. Persona speciale, ti porterò sempre nel mio cuore. Ciao grande». Massimo scrive: «La notizia ci ha sconvolto, caro Aldo fai buon viaggio, questa notte in cielo gli angeli sentiranno dal vivo la tua musica. Veglia su tuo figlio e la tua famiglia. Noi ti abbracciamo da quà, sentite condoglianze ad Angela e Vincenzo».