San Vito Lo Capo, bancarotta e autoriciclaggio: misure cautelari per due coniugi, sequestrate tre società del settore turistico

I finanzieri del comando provinciale di Trapani, su disposizione della procura, hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale del sequestro preventivo, emessa dal gip, delle quote e del compendio aziendale di tre società di San Vito Lo Capo, attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di un milione e 200 mila euro, facenti capo a due coniugi, indagati, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta e di autoriciclaggio. Nei confronti di questi ultimi è stata, altresì, applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di San Vito e il divieto di esercitare attività d’impresa per la durata di un anno.

Il provvedimento scaturisce da un’attività di polizia tributaria posta in essere dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trapani, nei confronti di due società a responsabilità limitata operanti nel settore turistico, facenti capo al medesimo dominus, di cui una risultata inosservante agli obblighi di versamento delle imposte per oltre 1 milione e 200 mila euro. Per questa società, a richiesta del magistrato inquirente, è intervenuto il fallimento.