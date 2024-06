Paura in centro a Trapani: auto esce di strada e sfonda la vetrina di un negozio, ferita una donna incinta

Momenti di panico in pieno centro a Trapani, dove un'auto è uscita di strada ed è finita contro la vetrina di un negozio di articoli cinesi. È successo in via Fardella: sull'auto si trovavano due donne, tra cui una in stato di gravidanza che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata per precauzione in ospedale.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto è arrivata la polizia che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. In base ai primi accertamenti, il mezzo sarebbe uscito di strada autonomamente, non risulta infatti il coinvolgimento di altri veicoli. L'auto sarebbe quindi uscita di strada perché la donna al volante avrebbe avuto alcune difficoltà con il cambio automatico.

Avrebbe infatti premuto eccessivamente l'acceleratore, finendo contro la vetrina dell'attività commerciale. Paura non solo per l'automobilista e le sue passeggere, ma anche per i passanti che in quel momento si trovavano in via Fardella, una strada molto trafficata in cui l'incidente avrebbe potuto provocare conseguenze peggiori.