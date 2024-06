Trapani, indagini avviate su una denuncia di violenza sessuale in un condominio di via Salemi

Indagini in corso delle forze dell’ordine per capire meglio cosa sia accaduto nella tarda serata di ieri, martedì 25 giugno, all’interno di un condominio di via Salemi, a Trapani. L'ipotesi è quella di una violenza sessuale ai danni di una donna di 49 anni.

La polizia sta indagando sul contesto familiare in cui vivono la donna e il presunto aggressore. Ad allertare il 113 è stata la figlia della vittima della violenza, dopo essere tornata a casa nella notte. È stato immediato l’arrivo delle volanti della polizia. La giovane agli agenti ha detto di avere trovato la madre, una donna di 49 anni, in stato di shock. Il presunto responsabile della violenza sarebbe un vicino di casa di 59 anni.