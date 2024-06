Trapani, abbandonano la spazzatura in strada: maxi-multa da 2.500 euro

Le guardie ambientali e il personale della polizia locale hanno fermato a Trapani due persone, che, scese dalla loro autovettura, hanno abbandonato i rifiuti in strada. Ai due è stata comminata una multa da 2.500 euro ciascuno. Altro intervento è stato effettuato in via Verdi, nella zona dove più volte erano stati segnalati abbandoni di immondizia: una sanzione di 100 euro è stata inflitta ad un soggetto per deposito dei rifiuti senza mastello.

Controlli fitti anche a Paceco, dove continua l’attività della polizia municipale contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, con tolleranza zero verso gli incivili: il controllo del territorio, effettuato con telecamere mobili e fisse, ha portato negli ultimi mesi all’individuazione di 53 trasgressori e alle conseguenti sanzioni per violazioni alle norme che regolano il corretto conferimento dei rifiuti. Lo rende noto il sindaco, Aldo Grammatico, ricordando come, dal 10 ottobre 2023, con l’entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge 137/2023, le ipotesi sanzionatorie in tema di rifiuti assumono rilevanza penale, per cui chiunque compia abbandono di rifiuti anche di piccola entità è punito con ammenda da mille a diecimila euro, e la pena aumenta sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.