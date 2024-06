Soccorsa una turista francese colta da malore nella riserva dello Zingaro

Intervento congiunto del soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82° Csar dell’Aeronautica Militare nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro per recuperare un’escursionista francese colta da malore mentre percorreva il sentiero costiero. La donna, 39 anni, originaria della regione della Loira in Francia, ha avuto un mancamento nei pressi del museo della manna e si è accasciata a terra priva di sensi per poi riprendersi colta da attacchi di panico.

Un altro escursionista ha lanciato l’allarme chiamando il numero unico di emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il soccorso Alpino che ha fatto partire due squadre da Palermo. Entrati dall’ingresso sud della Riserva (lato Scopello), i tecnici hanno raggiunto la turista francese a piedi ma, viste le condizioni preoccupanti in cui l’hanno trovata e per ridurre al minimo i rischi di una complessa operazione via terra, stante la distanza da entrambi gli ingressi della riserva, è stato chiesto l’intervento dell’Aeronautica militare con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione.