Depuratore non funzionante, assolto l'ex sindaco di Favignana Pagoto

L’ex sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, è stato assolto dall’accusa di inquinamento ambientale. L’indagine riguardava la gestione degli impianti di depurazione e del trattamento dei liquami della rete fognaria. Secondo l’accusa, l’ex sindaco, unico imputato nel processo, non si sarebbe adoperato per l’attivazione e il completamento del depuratore.

Pagoto era difeso dall’avv. Michele Cavarretta che ha dimostrato che l’amministrazione, tra il 2015 e il 2020, aveva fatto il possibile per risolvere il problema. Anche il pm aveva chiesto l’assoluzione arrivata con formula piena dal giudice monocratico Roberta Nodari.