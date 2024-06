L'Asp di Trapani inaugura uno sportello contro la violenza di genere

«Il lavoro portato avanti dalla psicologia giuridica dell’Asp raggiunge i suoi frutti con l’apertura di questo servizio, dove un particolare comportamento degli uomini sulla violenza di genere o comportamenti con natura illecita ma non di carattere penale troveranno finalità riparative, insieme a una importante funzione di prevenzione». Lo ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani Ferdinando Croce, inaugurando nel pomeriggio alla Cittadella della Salute lo sportello Cuav, Centro per uomini autori di violenza, finanziato dall’assessorato regionale della Famiglia e Politiche sociali e gestito dal Centro italiano per la mediazione familiare.

Per fare fronte comune contro la violenza attraverso un lavoro di rete è stato siglato un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica che ha visto tra i firmatari, il direttore Croce per l’Asp, i Tribunali di Trapani e Marsala con le presidenti Alessandra Camassa e Daniela Troja, le Procure di Trapani e di Marsala con i procuratori Gaetano Paci e Fernando Asaro, l’Ufficio locale di Esecuzione penale esterna con Rosanna Provenzano. Presente anche il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli.