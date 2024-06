Lite furibonda tra marito e moglie sventata dai carabinieri di Trapani, minacce e insulti

Una lite furibonda in pieno centro storico di Trapani tra marito e moglie. Insulti e minacce, con i carabinieri di Trapani sono intervenuti per sedare una lite furibonda tra moglie e marito che rischiava di degenerare in qualcosa di più grave. L'episodio si è verificato nella zona del centro storico della città.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, la coppia avrebbe iniziato a litigare per motivi ancora da accertare. La situazione è presto sfuggita di mano, con urla e insulti che si sono susseguiti senza sosta. I vicini, preoccupati per l'escalation di violenza, hanno allertato i carabinieri.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato la coppia in preda all'ira e hanno cercato di calmare la situazione. Dopo alcuni momenti di tensione, sono riusciti a separare i due coniugi e a riportare la calma.

L'uomo, responsabile principale della lite, è stato condotto in caserma per le opportune verifiche. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura che deciderà se procedere con una denuncia penale. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la lite tra marito e moglie assumesse conseguenze più gravi.