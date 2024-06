Mafia, confiscato l'ultimo covo di Matteo Messina Denaro

Il covo di via Cb31 o vicolo San Vito, a Campobello di Mazara (Trapani), l’ultimo in cui abitò Matteo Messina Denaro prima di essere arrestato, è stato confiscato: lo ha deciso il Gup del tribunale di Palermo, Paolo Magro, con la sentenza che ha condannato a 14 anni il geometra Andrea Bonafede, l’uomo che aveva prestato la propria identità al superlatitante di Castelvetrano (Trapani).

L’appartamento, scoperto dal Ros nell’immediatezza della cattura (avvenuta a Palermo, davanti la clinica La Maddalena, il 16 gennaio 2023), era stato acquistato con soldi di Messina Denaro e per questo il giudice, accogliendo le tesi del pm della Dda, Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, lo ha ritenuto «provento del reato» di associazione mafiosa che ha portato alla condanna di Bonafede.