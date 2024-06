Insegnante colpita da meningite, preoccupazione ad Alcamo: controlli per i contatti

Un'insegnante è stata colpita da meningite ed è preoccupazione per genitori e alunni dei plessi scolastici Montessori e Savio. L'Asp locale e la direzione scolastica hanno quindi contattato tutte le persone, i bambini in particolari, che sono state in contatto con la maestra negli ultimi giorni.

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Maria Montessori di Alcamo ha spiegato, in una nota inviata a tutte le famiglie dei piccoli alunni al personale, che non serve alcuna disinfezione dei plessi in cui ha insegnato la docente raggiunta dalla meningite.

La dirigenza scolastica della Montessori ha comunque allertato gli alunni, il personale docente e quello Ata che nelle giornate dal 28 maggio al 4 giugno hanno avuto a scuola un contatto prolungato con l’insegnante, alla quale sabato scorso è stata diagnosticata la meningite.

Il dirigente ha anche invitato gli stessi contatti a rivolgersi alle guardie mediche in particolare per la prescrizione medica necessaria al ritiro della terapia farmacologica. Inoltre le persone che erano state a più stretto contatto con la docente, una volta conclusa la profilassi antibiotica, sono state invitate ad effettuare il vaccino anti meningococco presso i centri vaccinali di riferimento.