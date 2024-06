Castellammare, assoldò un sicario per uccidere il figlio: chiesto l’abbreviato

Hanno chiesto di essere giudicati col rito abbreviato, davanti al Gup Giancarlo Caruso, una pensionata di 72 anni di Castellammare del Golfo e un alcamese di 53 anni entrambi imputati di tentato omicidio in concorso. La donna Giovanna Navarra avrebbe assoldato l’alcamese Leonardo Parrino per fare uccidere il figlio, nullafacente, del quale non sopportava più vessazioni, offese, tentativi di aggressione.

Una convivenza che sarebbe diventata impossibile con il familiare che, fra l’altro, le chiedeva spesso denaro. La pensionata non ce l’ha più fatta e avrebbe chiesto a un conoscente di intervenire, anche in maniera drastica. L’uomo, di fronte alla richiesta dell’omicidio, pervenuta più volte, ha informato la polizia, che ha condotto le indagini.

