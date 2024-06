Erice, scontro tra un'auto e uno scooter: un quarantenne in prognosi riservata

Incidente stradale in contrada San Cusumano a Erice. Nell'impatto che ha coinvolto un'auto e uno scooter è rimasto gravemente ferito un quarantenne. Lo scontro è avvenuto tra una Ford Focus guidata da una donna e uno scooterone T-Max su cui viaggiava l'uomo.

Quest'ultimo è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto: nonostante indossasse il casco, ha riportato gravi ferite in tutto il corpo ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono infatti arrivati i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasferito il ferito con codice rosso al Sant'antonio Abate di Trapani: è stato ricoverato con prognosi riservata.

Lievi ferite, invece, per l'automobilista. Sul luogo dell'incidente anche la polizia municipale che ha chiuso il tratto di strada per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica. In seguito allo scontro si sono registrati forti rallentamenti al traffico, la circolazione dei mezzi è tornata alla normalità soltanto dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.