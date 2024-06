Marsala, trovato morto in casa un dipendente dell’Enel: aveva 55 anni, viveva da solo

Un uomo di 55 anni, Pietro Cottone, dipendente tecnico dell’Enel, è stato trovato morto, a Marsala, nella sua abitazione di piazza Caprera. Pare che il decesso risalga ad alcuni giorni fa. L’uomo viveva da solo e a dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che da alcuni giorni non lo avevano più visto, né avevano ricevuto risposta, chiamandolo al telefono.

Sul luogo, ieri pomeriggio (3 giugno), sono arrivati la polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, che dopo avere forzato la porta d’ingresso dell’appartamento hanno fatto la macabra scoperta. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, anche se sono state avviate indagini per accertare l’esatta causa del decesso e a quando questo risalga esattamente.