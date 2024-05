Tony Pipitone chiede di riaprire le indagini su Denise, Piera Maggio: «Doveva avvisarmi prima»

Tony Pipitone, padre non biologico, ma che per 4 anni ha cresciuto come fosse sua figlia Denise, la bambina scomparsa da Mazara il 1 settembre 2004 ha depositato un’istanza di riapertura del caso al tribunale di Marsala, chiedendo dunque nuove indagini. Pipitone, presidente dell'associazione no profit – i bimbi scomparsi nel cuore – ente del terzo settore, è stato accompagnato dal suo difensore. L'istanza depositata a Marsala è fondata sulle tre relazioni dei consulenti criminologi: Giuseppe Asaro, Antonella Delfino Pesce e Katia Sartori, e su un gran numero di documenti allegati. La notizia non è stata presa bene dalla madre biologica di Denise, Piera Maggio.

«La correttezza dov'è? Anziché dare la notizia alla stampa avrebbero dovuto avvisare prima la madre, perché guarda caso Denise è mia figlia! In tutti i sensi». È stato lo sfogo di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. «La richiesta della riapertura delle indagini va fatta nella segretezza senza pubblicità personale, da noi non è mai venuto fuori nulla anticipando i tempi della valutazione, per cui non si esulta ma si attende», scrive in una nota affidata ai social Piera Maggio.