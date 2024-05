Marsala, sono incappucciati o mandano i bambini per sfuggire alle telecamere mentre abbandonano i rifiuti

Sono incappucciati o mandano i bambini per sfuggire all’identificazione, per mezzo delle telecamere, di chi getta sacchetti di rifiuti lungo le strade, sui marciapiedi e in altri luoghi pubblici. È quanto emerge dai sistemi di videosorveglianza installati, in questi ultimi anni, dal Comune di Marsala per scoprire e sanzionare quanti contribuiscono alla creazione di varie discariche abusive in centro e nelle periferie.

Un’azione di repressione che vede la polizia municipale continuare a sequestrare discariche, fare multe e a sottoporre a fermo amministrativo i mezzi utilizzati per scaricare i rifiuti. «Più difficile - spiega una nota del Comune - l’individuazione delle persone che - a piedi, in bicicletta e taluni a viso coperto - abbandonano la spazzatura per strada. In più, si assiste ad un fatto davvero increscioso ripreso dal sistema di videosorveglianza: usare i bambini per depositare i sacchetti di rifiuti, trasformando piazze e strade in vere e proprie discariche».