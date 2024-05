Trapani, colto da un malore mentre è in bici: muore un uomo di 62 anni

Si trovava a bordo della sua bicicletta quando si è accasciato al suolo e non ha più dato segni di vita. Tragedia a Trapani, davanti alla caserma Giannettino, dove è morto un uomo di sessantadue anni. Sarebbe stato stroncato da un malore.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile e non è rimasto che accertare il decesso. Sono intervenuti anche la polizia e gli agenti della polizia municipale.