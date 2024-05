«Mio figlio aggredito da uno sconosciuto mentre andava a scuola»: ad Alcamo una mamma lancia l'allarme

Aggredito da uno sconosciuto, spinto contro un muro e immobilizzato con violenza. La vittima dell’aggressione è un bambino di undici anni che non ha comunque riportato gravi conseguenze fisiche, ma certamente la paura per lui è stata forte. A raccontare ciò che è successo ad Alcamo, nei pressi di via Vittorio Veneto a pochi passi dal liceo classico, più precisamente in via Como, è la madre del giovanissimo studente. Ha condiviso un messaggio tramite i social network per mettere in guardia gli altri genitori.

«Trovo adesso la lucidità – scrive la donna – per informarvi di un grave episodio avvenuto lunedì mattina, durante il tragitto casa-scuola che mio figlio fa tutte le mattine da solo in quanto la scuola dista un paio di minuti a piedi da casa nostra. Alle 8, mio figlio (11 anni) è stato aggredito da uno sconosciuto, presumibilmente un extracomunitario. L’aggressore ha colto mio figlio alle spalle, strattonandolo dallo zaino, per poi spingerlo contro al muro per immobilizzarlo mettendogli le mani sul collo e sulla bocca per non farlo urlare».