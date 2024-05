Il test del Dna conferma: il cadavere ritrovato a Reggio Emilia è quello dell'agente di commercio alcamese Impellizzeri

A indagare sul caso è il nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia con il coordinamento della procura. Tre le persone, originarie del Messinese, indagate per omicidio, presumibilmente compiuto con un’arma da fuoco, con un successivo occultamento del cadavere. La testimonianza di un collaboratore di giustizia, a quanto pare uno dei tre indagati, ha condotto le ricerche nel giardino di un casolare, di proprietà di persone estranee all’indagine, un cascinale in via Casanova. Il collaboratore, dopo 9 anni, nell’ambito di un’altra indagine per omicidio, ha indicato con precisione dove scavare. La mattina dell'11 luglio 2023, utilizzando uno scanner a ultrasuoni, è stato effettuato un controllo del giardino che ha fatto scoprire il cadavere a una profondità di circa mezzo metro. Il corpo era avvolto in un sacco. Tra le diverse ipotesi prese in considerazione, anche quella che Impellizzeri potesse trovarsi in difficoltà finanziarie e che stesse cercando di avviare una nuova attività nel settore del commercio di automobili.