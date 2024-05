Mafia nel Trapanese, sequestro da un milione a un imprenditore agricolo vicino alla cosca di Vita VIDEO

Operazione della Dia di Trapani che ha sequestrato beni mobili, immobili e partecipazioni societarie per un valore complessivo di un milione a un imprenditore agricolo, condannato con sentenza passata in giudicato anche per 416-bis, e organico alla famiglia mafiosa di Vita. Il decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Trapani.

L’operazione Pionica prende il nome da una contrada di Santa Ninfa dove insiste un’azienda di 60 ettari appartenuta a Giuseppa Salvo, di Salemi. Secondo l’accusa, Michele Gucciardi e Melchiorre Leone, agronomo di Vita, avrebbero prima scoraggiato i possibili acquirenti dell’azienda e poi, dopo che l’alcamese Roberto Nicastri, fratello del re dell’eolico, dopo averla comprata all’asta per 130mila euro per rivenderla per 530 mila euro alla Vieffe dei palermitani Vivirito e Ficarotta, pretese per questi ultimi i diritti di reimpianto dei vigneti. I cosiddetti catastini, che la Salvo avrebbe potuto vendere e con il ricavato pagare i debiti dell’azienda e mantenere la proprietà dei terreni. Grazie a quei catastini la Vieffe ottenne due finanziamenti comunitari: uno di 420 mila e l’altro di 120 mila euro.