Travolta e uccisa davanti alla scuola a Campobello di Mazara: un minuto di silenzio per la maestra Ninfa

Generazioni di ex alunni, mamme, colleghi e tanti amici ricordano con affetto Ninfa Indelicato, la maestra di 64 anni che ieri, 21 maggio, è stata investita e uccisa da un furgoncino guidato da un anziano mentre stava entrando a scuola, a Campobello di Mazara. Lo choc e il dolore per la tragedia sono tangibili tra chi trascorreva con lei le giornate all'istituto comprensivo Pirandello - San Giovanni Bosco e la dirigente scolastica Giulia Flavio ha invitato tutti i plessi a ricordare la maestra con un minuto di silenzio, oggi, a mezzogiorno. Un invito condiviso anche dal sindaco Giuseppe Castiglione, dal presidente del consiglio comunale Pietro Di Stefano e da tutta la giunta. Il primo cittadino ha anche annullato l’evento «Una città per cantare», che era in programma venerdì 24 in occasione della Giornata nazionale della legalità.

«È un immenso dolore - dice la dirigente scolastica -, tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. In questo tragico momento è veramente difficile trovare le parole più giuste per salutare la nostra amata ️maestra Ninfa, di cui tutti noi ricordiamo le grandi doti umane, la sua professionalità, le competenze professionali, la passione educativa, la disponibilità e l'impegno profuso. Lascia nel mondo della scuola un'impronta indelebile e in tutti noi un ricordo incancellabile».