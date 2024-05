Incidente a Marsala: scontro tra un camion, un furgone e un'auto: due feriti

Un incidente stradale si è verificato, questa mattina, in via Trapani, a Marsala. A scontrarsi tre veicoli: un camion, un furgone e un'auto, una Fiat panda. Secondo una prima ricostruzione, tutti i mezzi viaggiavano in direzione Marsala, quando il furgone avrebbe tamponato il camion che lo precedeva e l'auto, a sua volta, avrebbe tamponato il veicolo che era avanti, ribaltandosi.

Ad avere la peggio il conducente della Fiat Panda, la cui auto, oltre a ribaltarsi su un fianco, si è incastrata tra il furgone e un muro. L'uomo è rimasto ferito. Lievi escoriazioni e contusioni anche per l'autista del furgone, illeso il conducente del camion.

Sul luogo dell'incidente, sono giunte due ambulanze, diverse squadre dei vigili del fuoco e i vigili urbani di Marsala. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato i due feriti in ospedale per gli accertamenti del caso. I vigili urbani hanno gestito il traffico che nella zona è andato in tilt ed effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.