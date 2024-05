Commercio abusivo e lavoro nero a Castelvetrano, scattano sanzioni

In particolare, i due venditori ambulanti controllati sono risultati essere privi di qualsiasi autorizzazione e licenza di vendita al pubblico dei generi alimentari, situazione che ha portato i militari a verbalizzare i due operatori commerciali ed a sequestrare amministrativamente i prodotti posti in vendita abusivamente che sono risultati essere pari a circa mezza tonnellata; quest’ultimi, successivamente, sono stati devoluti in beneficenza a enti di assistenza legalmente riconosciuti. Gli ambulanti, infine, utilizzavano per la vendita automezzi senza revisione periodica e privi della relativa copertura assicurativa.

Anche il controllo eseguito nei confronti della ditta ha fatto emergere gravi irregolarità: è stata rilevata, infatti, la presenza di 4 lavoratori completamente in nero, pari a più di un terzo della forza lavoro, tenuto conto che per essi non era stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto presso la sede provinciale dell’Inps, e la mancanza della prevista autorizzazione comunale, necessaria per esercitare la relativa attività commerciale. Per tali violazioni sono state richieste rispettivamente la chiusura dell’esercizio all’ispettorato del lavoro e al al Comune di Castelvetrano e sono state elevate sanzioni per oltre 12 mila euro. Infine, nel corso del controllo sono stati sottoposti a sequestro numerosi articoli le cui confezioni non riportavano chiaramente le informazioni destinate al consumatore finale, così come previsto dalle norme del codice del consumo.