Scivola e cade dal balcone, muore una fotografa a Castellammare del Golfo

Una donna di 65 anni Rosa Anna Coraci, originaria di Alcamo, è morta scivolando nel pavimento mentre trasportava un secchio d’acqua e cadendo dal balcone in casa sua a Castellammare del Golfo in contrada Molinello.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo in condizioni disperate, ieri, ma è morta in serata. La procura ha chiuso le indagini definendo l’accaduto come un tragico incidente domestico.

La salma è stata restituita alla famiglia, i funerali saranno celebrati domani, 21 maggio, alle 15,30 nella chiesa di San Paolo della Croce.

«La comunità di Castellammare del Golfo - afferma il sindaco Giuseppe Fausto - è attonita e profondamente addolorata per l’improvvisa e tragica scomparsa di Rosa Anna Coraci. Una donna che con grande professionalità, disponibilità e dedizione, ha sempre gestito l’attività fotografica portata avanti da tutta la famiglia».

La vittima infatti gestiva con la famiglia, il marito Dante Angelini e i figli Alessandro e Riccardo, un’attività che era molto rinomata in via Segesta. Lo studio fotografico era tra i più conosciuti del paese.