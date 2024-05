Abbandono rifiuti, un arresto in provincia di Trapani: controlli, sequestri e denunce anche a Caltanissetta, Siracusa e Ragusa

Una vasta operazione della polizia di Stato è stata condotta nei giorni scorsi su tutto il territorio nazionale per il contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti e per accertare e sanzionare le molteplici forme di illiceità nel delicato settore della tutela ambientale. Le attività, coordinate a livello centrale dal servizio centrale operativo della polizia di Stato, sono state condotte dalle squadre mobili e delle Sisco in 33 province italiane, fra le quali quelle di Trapani, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa, con il supporto specialistico delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e della polizia stradale.

In provincia di Trapani, arrestata una persona, scoperta in flagranza di reato, per attività di gestione non autorizzata di rifiuti. Denunciate altre 5 persone.

In provincia di Caltanissetta (nel video gli interventi della polizia) sono state sequestrate quattro aree, caratterizzate dalla presenza di rifiuti in stato di abbandono o depositati in modo incontrollato. C'era anche eternit e materiale ferroso. Durante le attività, sono state denunciate 7 persone per deposito incontrollato. Denunciate all’autorità giudiziaria sette persone per la violazione delle normative previste nel testo unico ambientale. Nel corso delle attività sono state inoltre identificate 23 persone.