Sei ore di ritardo per un volo, disagi e proteste per i passeggeri di un volo Trapani-Roma

Sei ore di ritardo ieri per un volo Ryanair che dall'aeroporto di Trapani Birgi doveva volare a Roma Fiumicino. La partenza del volo FR8916 era prevista per le 12.50 ma a causa di un inconveniente è decollato qualche minuto dopo le 19.

Secondo quanto si è appreso, l'aereo è stato fermo in pista per un guasto tecnico all'aereo che doveva portare i passeggeri all'aeroporto romano. Alla base di tutto, ci sarebbe stato un problema tecnico al sistema frenante. Furiosi i passeggeri che hanno protestato contro il desk di Ryanair, provando a contattare più volte la compagnia anche tramite email, finchè la situazione non si è risolta.