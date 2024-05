Marsala, droga pagata col Reddito di cittadinanza: scattano altri 3 arresti e il sequestro di un tabacchi

Tre uomini e una donna sono stati sottoposti a misure cautelari dai carabinieri di Marsala per spaccio di sostanze stupefacenti, indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza, riciclaggio di denaro e trasferimento fraudolento di valori ed estorsione. La custodia cautelare in carcere è stata disposta per Alessia Angileri, di 33 anni, per il compagno Andrea Nizza, di 36, per Alessio Cristopher Pantaleo, anche lui di 36 anni, tutti abitanti nel quartiere popolare di Sappusi e già in carcere nell’ambito dell’operazione Virgilio (11 arresti per spaccio di droga il 17 febbraio 2023).

Nell’operazione di oggi, ordinata dal gip, su richiesta della Procura, è stato disposto anche il sequestro preventivo di una rivendita di tabacchi nel quartiere popolare di Amabilina, ritenuta dagli inquirenti un vero e proprio «bancomat» dei pusher. Sequestrati anche mezzi e denaro per circa 50 mila euro. A carico del titolare della tabaccheria, L. M. di 32 anni, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg con contestuale interdittiva del divieto di esercitare l’attività di impresa.