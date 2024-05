Alcamo, maxi furto in un appartamento: i due ladri palermitani bloccati su un autocarro durante la fuga

La fuga dopo un maxi furto in un'abitazione è durata poco per due palermitani, pluripregiudicati, arrestati dalla polizia stradale di Alcamo. C.L e M.J di trenta e trentacinque anni sono stati bloccati in contrada Canalotto a bordo di un autocarro. Entrambi non avevano documenti e chi era alla guida non possedeva la patente.

Il loro atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti che hanno così deciso di effettuare una perquisizione. Sul mezzo si trovavano lavatrici e televisori a schermo piatto, posizionati in modo da nascondere altri oggetti. I poliziotti hanno proseguito il controllo e trovato dei flex, un trapano, martelletti, un montacarichi, cavi elettrici, avvitatori e seghe. Ma non finisce qui, perché sull'autocarro i due custodivano anche tutti gli arnesi per lo scasso, ovvero cacciaviti, un piede di porco, dei coltelli e alcune tenaglie, probabilmente utilizzati per mettere a segno il colpo nell'appartamento poco prima preso di mira.

Sono quindi partite le indagini per risalire al proprietario dell'abitazione svaligiata, da cui, in effetti, erano stati portati via elettrodomestici e materiale edile. Per i due è così scattato l'arresto per furto aggravato e ricettazione, poi convalidato. Sono entrambi finiti ai domiciliari con il braccialetto elettronico, la refurtiva è stata restituita.