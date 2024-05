Trapani: è morto Gino Valenti, era funzionario del tribunale. Il cordoglio di chi lo ha conosciuto

La provincia di Trapani piange per la morte di Gino Valenti, funzionario del tribunale, dove prestava servizio. In passato aveva lavorato anche presso il palazzo di giustizia di Marsala. Lascia la moglie Laura.

Amante del lavoro, era appassionato di tennis. Era figlio della professoressa Antonietta Panicola, insegnante della scuola Vincenzo Pipitone e dell’istituto agrario, deceduta lo scorso anno a 94 anni.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti tra amici, parenti e conoscenti, hanno voluto ricordare l'uomo: «Gino Valenti era, resta una persona perbene, serio, legato agli affetti familiari che ha accudito fino alla fine, con lui giocavamo a tennis, gioco del tennis interrotto per varie motivazioni, ultimamente. Dopo il suo pensionamento, ci eravamo riproposti di riprendere, ma purtroppo le cose della vita sono segnate e lui era destinato a rincontrare l’amata madre, riposa in pace caro amico fai buon viaggio», ha scritto su Facebook Aldo Scialabba. E ancora, Erino Monteleone ha aggiunto: «Hai ragione una gran bella persona, molto speciale».