Figlia di un ex poliziotto e già moglie di un carabiniere: scoperta a Marsala a spacciare hashish

Una donna di 44 anni, figlia di un ex poliziotto ed ex moglie di un carabiniere, è stata arrestata dalla guardia di finanza, a Marsala, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione presa in affitto dalla donna, nel centro storico di Marsala, i militari delle fiamme gialle hanno trovato e sequestrato 196 grammi di hashish, in parte già confezionata in dosi di 4 grammi ciascuna (un panetto di circa 110 grammi era in un involucro di plastica). Rinvenuti anche due bilancini di precisione e un piccolo coltello con tracce di sostanza stupefacente. Trovate anche numerose buste trasparenti che per gli inquirenti sarebbero servite le confezionare le dosi. L’abitazione della donna era stata notata in quanto al centro di da un via vai di persone, soprattutto nelle ore serali.

L’atteggiamento circospetto degli avventori, che sostavano nella stradina di fronte all’abitazione, nell’evidente attesa di farsi riconoscere e accedere subito dopo, ha insospettito i finanzieri, appostati per osservarne il comportamento. La procura di Marsala ha così emesso un decreto di perquisizione dell'abitazione, che è stata eseguita la mattina del 10 maggio dalle fiamme gialle marsalesi, coadiuvate da un’unità cinofila antidroga del gruppo Trapani.