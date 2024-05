L'operaio morto sul lavoro a Salemi, Schlein: «Emergenza in tutto il Paese, bisogna assumere più ispettori per i controlli»

«Noi dobbiamo accendere un riflettore costante sulle morti sul lavoro, non soltanto nei giorni delle tragedie come questa, o come quella che è successa da poco a Casteldaccia, ma noi abbiamo bisogno di avere tutti i giorni l'attenzione alta. Questa è un'emergenza vera che riguarda tutto il paese». Non usa mezzi termini la segretaria del Pd, Elly Schlein, dal palco di Castelvetrano, a pochi chilometri dal luogo dove è morto nel pomeriggio Giuseppe Carpinelli, 33 anni, un operaio che è precipitato da una pala eolica a Salemi.

«Dovremmo chiederci cosa possiamo fare, cosa potrebbero fare le istituzioni, per le morti sul lavoro dice la Schlein - Vuol dire assumere più ispettori sul lavoro, perché in Sicilia non possono essercene solo 79, alcuni nemmeno assunti a tempo indeterminato, per fare più controlli. Investire anche sulla formazione, lavorare con le aziende per creare una cultura che non prescinda dalla sicurezza. Non possiamo essere una Repubblica fondata sul lavoro per poi vedere gente che esce di casa per andare a lavorare e non fare più ritorno. Noi faremo le nostre proposte».