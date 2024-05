Incidente mortale ad Alcamo, anziano di 77 anni schiacciato dalla sua auto

Incidente mortale, questa mattina, nelle campagne di Alcamo. Giuseppe Nicolosi, pensionato alcamese di 77 anni, è morto schiacciato dalla propria auto che si è ribaltata dopo essere scivolata in una scarpata. L’uomo, alla guida di una Fiat Panda, stava percorrendo un sentiero interpoderale in contrada Fico, zona rurale situata tra Alcamo e Partinico, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa della presenza di fango dopo le ingenti piogge degli ultimi giorni. Sul posto sono giunti, in mattinata, la polizia municipale di Alcamo, allertata infatti dai familiari di Nicolosi i quali, avendo provato a contattare al telefono l’anziano ma non riuscendo ad avere più suoi riscontri, hanno chiesto l’aiuto da parte delle forze dell’ordine per rintracciarlo. Nel luogo dell’incidente si è recata anche la polizia.

Le prime evidenze, come fa sapere la polizia municipale, lasciano pensare che l’incidente sia avvenuto per una tragica fatalità. Il settantasettenne, uscito da casa all’alba, avrebbe raggiunto quel luogo intorno alle ore 7. Si ipotizza che l’uomo sia deceduto sul colpo. Sarebbe, secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, uscito dall’abitacolo dopo che la vettura era parzialmente scivolata fuori strada, ma tentando di riportare in carreggiata l’autoveicolo, forse spingendolo con le proprie mani, ne sarebbe stato travolto senza scampo.