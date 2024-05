Castelvetrano, intimidazione a un pregiudicato: esplode un ordigno nella notte

Notte di paura a Castelvetrano per una forte esplosione. È successo poco prima della mezzanotte in via Villa Cappello, dove è scoppiato un ordigno. Prima il boato sentito in tutto il quartiere Palma, poi l'allarme al numero di emergenza 112, lanciato da alcuni residenti.

L'esplosione si è verificata nel gabbia scala dell'edificio in cui abita un pregiudicato, Leonardo Milazzo, coinvolto nell’operazione antimafia Anno zero, condotta dai carabinieri nel 2018. La pista seguita dagli investigatori è quella dell'intimidazione: davanti all’abitazione i vigili del fuoco hanno infatti trovato anche dei fiori. L'esplosione è stata talmente forte da ridurre in frantumi i vetri delle finestre di alcune abitazioni della zona.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castelvetrano che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Milazzo era stato condannato a sei anni e dieci mesi, ha lasciato il carcere ad ottobre. Non si sono registrati feriti.