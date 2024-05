Tribunale di Marsala, a 5 anni dall'inaugurazione l'ingresso dà segni di cedimento

Segni di cedimento all’ingresso del nuovo palazzo di giustizia di Marsala, inaugurato il 9 ottobre 2019 alla presenza dell’allora Guardasigilli Alfonso Bonafede. Sul frontale della parte interna dell’arco d’ingresso principale, i pannelli sono già lesionati e rischiano, soprattutto quando soffia forte il vento, di cadere.

Per questo, nei giorni scorsi i vertici giudiziari locali hanno deciso di far chiudere i cancelli e chiesto al Comune di transennare l’ingresso, sia all’interno che all’esterno. Attualmente magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell’ordine e chiunque deve recarsi in Tribunale o in Procura, è costretto a entrare dal passo carraio sul retro, in corso Antonio Gramsci. I lavori di manutenzione e messa in sicurezza sono stati subito appaltati. «I lavori di ristrutturazione - dice il presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa - inizieranno il 13 maggio. L’interdizione all’accesso è stata scelta in via prudenziale con breve anticipo, visto il forte vento degli ultimi giorni. Quanto all’intervento, si è reso necessario per un repentino e non prevedibile deterioramento della struttura. Seppure inaugurato da poco, l’immobile del Tribunale è molto più vecchio dei cinque anni trascorsi dall’inaugurazione, sicché problematiche di manutenzione sono del tutto ordinarie. I lavori termineranno entro la metà di giugno».