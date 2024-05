Barca in balìa delle onde, famiglia di diportisti salvata al largo di Pantelleria: a bordo anche un bimbo di 5 mesi

In salvo grazie al tempestivo intervento dei militari di una motovedetta della guardia costiera, un intero nucleo familiare a bordo di un natante in balìa delle onde al largo di Pantelleria. La famiglia, composta da cinque persone, mentre si trovava in mare si è trovata in difficoltà per via del mare mosso e del vento che sfiorava i 40 chilometri orari. Tra le persone messe in salvo anche due bambini, uno dei quali di soli cinque mesi.

È accaduto ieri (5 maggio) intorno alle 15 quando la sala operativa della guardia costiera di Pantelleria ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di un'imbarcazione che iniziava a imbarcare acqua. L'imbarcazione in difficoltà si trovava a circa 7 miglia dalla costa.

I soccorritori hanno prelevato a bordo della motovedetta i cinque occupanti dell'imbarcazione non senza problemi, viste le proibitive condizioni meteomarine. Le cinque persone sono state poi trasportate in salvo al porto di Pantelleria, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Nagar dove hanno ricevuto le prime cure mediche. Le loro condizioni non sono gravi.