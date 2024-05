Auto bruciata ad Alcamo, denunciati tre partinicesi: uno beccato con la tanica in mano e incastrato da un video

Ad Alcamo i carabinieri hanno denunciato tre partinicesi di 32, 37 e di 17 anni per il reato di danneggiamento seguito da incendio. I militari, allertati dai vigili del fuoco per una Fiat Punto in fiamme, hanno dapprima incrociato e fermato un il trentaduenne, che correva con una tanica in mano in direzione di un veicolo parcheggiato poco distante, con a bordo le altre due persone. Il trentaduenne aveva con sé un accendino e la tanica conteneva ancora tracce di benzina. Le immagini della videosorveglianza nell’area lo hanno inchiodato alla sue responsabilità: l'avrebbero infatti ripreso mentre appiccava il fuoco all’autovettura.