Castellammare del Golfo, scontro tra un'auto e una moto: grave una turista di 28 anni

La vacanza si conclude in modo drammatico per una turista in visita a Castellammare del Golfo. Una ventottenne rumena che stava trascorrendo alcuni giorni nella provincia di Trapani è infatti rimasta coinvolta in un incidente ed è rimasta gravemente ferita. Lo scontro tra un'auto e la moto cui cui viaggiava insieme ad un'altra persona, si è verificato sulla strada statale 187, poco prima del belvedere.

Poche settimane fa, sempre a Castellammare dle Golfo, un altro incidente ha avuto un tragico epilogo: Giuseppe Stabile, di soli 23 anni, è deceduto in ospedale dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate. La vittima era a bordo di una moto da cross quando sarebbe caduto andando a sbattere contro la recinzione metallica di un cantiere in via Leonardo da Vinci. Il giovane era ricoverato all’ospedale Villa Sofia a Palermo dove era stato subito sottoposto a un intervento chirurgico che non è riuscito a salvargli la vita. I suoi organi sono stati donati.