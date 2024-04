Vasto incendio alla periferia di Marsala: villette e pineta a rischio

Un vasto incendio è divampato nella zona della fiumara del Sossio, alla periferia di Marsala. Il forte vento di scirocco ha alimentato velocemente le fiamme che hanno avvolto i due versanti del costone, specialmente nell'area di Ciancio, dove ora il fuoco minaccia una pineta e alcune villette che si trovano a pochi metri. A lanciare l'allarme sono stati proprio i residenti: il fumo ha invaso un'area molto ampia che per i soccorritori non è semplice da raggiungere.

Sono arrivati i vigili del fuoco con diversi mezzi, sono state avviate le operazioni di spegnimento, ma il vento rende l'intervento complesso. Nel frattempo viene monitorata la situazione per evitare il peggio e la propagazione del rogo alla pineta e alle abitazioni: alcuni residenti si sono allontanati per precauzione. Nei giorni scorsi, in vista dello scirocco che avrebbe sferzato la Sicilia, la protezione civile ha diramato un preallerta incendi in Provincia di Trapani.

Roghi che si sono già verificati nelle scorse ore anche nel Palermitano. I vigili del fuoco sono stati impegnati infatti su diversi fronti. Le fiamme sono divampate a Belmonte Mezzagno, sulla strada provinciale 38, a Giardinello sulla strada provinciale 1, a Misilmeri, in contrada Cavallaro e a Gibilrossa, a Partinico in viale Regione e in contrada Milioto, ad Altofonte in contrada Rebuttone, a Termini Imerese nell’agglomerato industriale. Il vento che soffia in provincia rende difficili gli interventi dei pompieri poiché le fiamme si propagano molto velocemente.