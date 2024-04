Marsala, un sorpasso e lo scontro con un'auto: muore motociclista

Incidente mortale, stasera (29 aprile), in una borgata dell’entroterra di Marsala. In contrada Torrelunga Puleo un motociclista, che secondo le prime testimonianze, andava ad alta velocità, ha perso il controllo del mezzo dopo avere sorpassato un’auto, per poi schiantarsi contro un’altra auto, facendo un volo di diversi metri prima di finire contro una terza auto che era parcheggiata sul ciglio della strada.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida della moto sarebbe morto sul colpo. A tentare di prestare i primi soccorsi è stato un carabiniere libero dal servizio. Il motociclista non dava già segni di vita, anche se è stato dichiarato deceduto all’ospedale di Marsala. Ancora non si conoscono le generalità della vittima.