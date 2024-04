Auto ribaltata e distrutta ad Alcamo dopo un incidente, il giovane alla guida positivo all'alcol test

Un’auto ribaltata e distrutta. Gravi danni anche ad altri veicoli parcheggiati al margine della carreggiata. Quattro giovani feriti, ma per fortuna non in condizioni gravi. È il bilancio del disastroso incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Alcamo, in viale Europa, in un tratto del lato sud della doppia arteria viaria compreso tra la via Aldo Moro e la via Madonna del Riposo. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale, che ha aperto le indagini servendosi anche di filmati registrati per mezzo della videosorveglianza attiva nella zona.

L’auto ribaltata è una Bmw 120 che, con a bordo quattro ragazzi, stava percorrendo viale Europa, dirigendosi verso la via Madonna del Riposo. La polizia municipale, intanto, ha potuto verificare direttamente gli effetti dell’impatto del veicolo in transito con un’altra vettura parcheggiata al margine della strada, una Fiat 500 semidistrutta, a seguito del violentissimo urto, mentre anche altri veicoli posteggiati hanno riportato danni. Il conducente della Bmw, nel frattempo, come fa sapere il comando dei vigili urbani, è risultato positivo all’alcol test. Lo schianto, molto violento, ha provocato persino il distacco del motore dall’auto, scaraventato fin quasi sul marciapiede (come si vede nella foto).