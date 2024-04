Trapani, troppi anziani alloggiati, uno in una brandina: chiusa una casa di riposo

All’interno della struttura vi erano 13 anziani alloggiati in 4 camere, in un appartamento predisposto per un massimo di 8 ospiti in 3 camere. E uno di loro era sistemato in una brandina. Chiusa su disposizione del Comune di Trapani, la Casa della serenità, la residenza per anziani in via della Terra. Accoglieva anziani in numero superiore rispetto a quello autorizzato.

Il Comune di Trapani ha emesso l’ordinanza per la cessazione e la chiusura di tutte le attività svolte nell’abitazione al primo piano di via della Terra, martedì. La vicenda inizia lo scorso 24 febbraio, a seguito di un accertamento effettuato dalla polizia municipale su richiesta dei Servizi sociali del Comune. Da quel sopralluogo era emerso che la struttura era sovraffollata. C’erano 4 anziani in più rispetto a quanto autorizzato dalla Scia. Anche il bagno del personale non risultava fruibile a causa di quattro letti che ne impedivano il regolare accesso all'interno. Mancava anche l’iscrizione all’Albo comunale della Casa della serenità. I vigili urbani infatti hanno accertato che il titolare/gestore non ha dato seguito alla richiesta di integrazione documenti dei Servizi sociali.