Il turista morto a San Vito Lo Capo: era in Sicilia per seguire la partita Palermo-Parma

Giorgio Mangi, 73 anni, il turista di Parma morto a San Vito Lo Capo oggi (22 aprile) era in Sicilia perchè seguiva la sua squadra del cuore. Grande tifoso del Parma, assieme ad un gruppo di amici aveva seguito la trasferta a Palermo dei suoi beniamini e aveva assistito alla partita Palermo - Parma. Poi avevano deciso di trascorrere una settimana in Sicilia, sostando a San Vito Lo Capo, cittadina molto amata dai turisti in ogni periodo dell'anno.

Attorno a mezzogiorno poi la vacanza spensierata tra le bianche spiagge si è conclusa con una tragedia. Giorgio Mangi è infatti morto nelle acque antistanti la località marina mentre stava facendo un bagno fuori stagione. È probabile che Mangi, mentre era in acqua, sia stato colto da un malore e non abbia fatto in tempo a raggiungere la riva. Gli amici che erano con lui hanno infatti visto solo un corpo che galleggiava e sono corsi subito in mare. Lo hanno riportato sulla battigia: un amico ha anche provato a praticargli le manovre rianimatorie, ma per Giorgio Mangi ormai non c' era più nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere. I soccorritori del 118 arrivati in spiaggia non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.