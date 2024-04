Francesco Averna, medico, single: il profilo Facebook di Messina Denaro

Matteo Messina Denaro era attivo sui social network, sotto falso nome. Il boss di Castelvetrano, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent'anni di latitanza, utilizzava Facebook con il nome di Francesco Averna, medico chirurgo, laureato all’Università Bocconi di Milano e single. Ma il padrino aveva commesso un errore, anche grossolano, perché alla Bocconi non esiste una facoltà di Medicina.

Come foto del profilo, Messina Denaro, aveva un cagnolino bianco con un fazzoletto blu al collo. Cinque amici in totale e molte pagine seguite tra cui pub, ristoranti e locali di Campobello di Mazara. Non è possibile visualizzare eventuali contenuti pubblicati. Su Instagram invece si faceva chiamare f.averna.

Un profilo chiuso, blindato, proprio come il precedente, in cui non è possibile vedere alcuna informazione pubblica a parte la foto del cagnolino bianco con il fazzoletto blu e la scritta medico sotto il nome Francesco Averna 17 . L’attività, su questo fronte, sembra essere stata maggiore, infatti il boss seguiva ben 443 profili e veniva seguito a sua volta da 71 persone.